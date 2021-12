Roksana Węgiel na Instagramie. Najnowsze zdjęcia młodej piosenkarki

Roksana Węgiel to jedna z najmłodszych polskich piosenkarek. Szersza publiczność poznała ją dzięki zwycięstwu w dziecięcym Konkursie Eurowizji. Obiecująca przyszła gwiazda polskiej sceny muzycznej na swój profil na Instagramie wrzuca zdjęcia zza kulis różnych wydarzeń muzycznych, swoje zdjęcia w ciekawych stylizacjach, a także zupełnie codzienne scenki podczas przygotowywania się do szkoły. Zobacz najnowsze zdjęcia na Instagramie Roksany Węgiel. 1.12.2021 na profilu pojawił się post: "Sesja foto z fotografem Vogue - moje marzenie właśnie się spełniło dzięki @agatapreyss_photography i pewnemu świątecznemu projektowi, którego premiera już w piątek. To pierwsza z fotek z tej sesji. Jestem mega szczęśliwa i wdzięczna, że to się wydarzyło🙏🤍Jak myślicie co to będzie?❄️#sesjafoto #vogue #świeta #prezentnanswieta #sesjaswiateczna #snow #vougemagazine #newproject #secretproject. "

Roksana Węgiel to polska piosenkarka popowa, która zyskała popularność dzięki wygranej w pierwszej edycji programu The Voice Kids oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Roxie Węgiel od najmłodszych lat interesowała się śpiewem i uczęszczała na lekce śpiewu. Na swoim koncie ma wiele popularnych piosenek, które przypadły do gustu młodszym i starszym fanom. Na Instagramie dzieli się fotkami z życia prywatnego, sesji zdjęciowych i tras koncertowych.

Roksana Węgiel wrzuciła nowe fotki na Instagrama - sprawdź, co u niej słychać

Sesja foto z fotografem Vogue - moje marzenie właśnie się spełniło dzięki @agatapreyss_photography i pewnemu świątecznemu projektowi, którego premiera już w piątek. To pierwsza z fotek z tej sesji. Jestem mega szczęśliwa i wdzięczna, że to się wydarzyło🙏🤍

Jak myślicie co to będzie?❄️ #sesjafoto #vogue #świeta #prezentnanswieta #sesjaswiateczna #snow

#vougemagazine #newproject

#secretproject #winter #somethingnew #comingsoon #soon #white #glowmakeup #artist #art

I'm still Roxie from the block🏙🤌😌

Dziękuję za tak dobry odbiór

#nowaja 🤍 Jestem Wam ogromnie wdzięczna🙏

🖤

"Nowa Ja" już we wszystkich serwisach, a teledysk na YT!!!Oddałam temu utworowi całe serce, a klip kosztował mnie wiele godzin przygotowań. Mam nadzieję, że chociaż w części poczujecie te emocje, które chciałam przekazać.✨😫🤍 Dziękuję całej ekipie bez której to by się nie udało.

Kierowniczka całego zamieszania, moja kochana: @magdakuznikmusic

Muzyka: @juliuszkamil i @mavooi Choreografia: @cukiandcream

Make up: @furdyna_makeup

Wlosy: @maksymilian_malarz

Stylizacja: @magdalena_wilk_drylo

Klip: @porobione.studio i @graffitifilms

Zdjecie okladki: @karola_werstler

🙏✨

#nowaja #premiera #singiel #teledysk #emocjewkadrach #taniecwspolczesny #art

#tomorrow

19.11

15.00

#nowaja

Chcę uwolnić już duszę mą⚫️

#nowaja

19.11

15:00

🇵🇱

https://youtu.be/otoKVWyMYVU

Kochani! Oglądajcie dzisiejszy, eurowizyjny odcinek @youcandancetvp o 17.15✨

Niesamowici goście,

Ze mną na backstage cudowne @sara_james_music i @edytaherbus

Oglądajcie i trzymajcie kciuki za nasze utalentowane dzieciaki🤌💕✨

✨🤎✨

