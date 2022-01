Rodzinny kapitał opiekuńczy. Maląg: W samym tylko styczniu będzie 400 tys. wniosków

- Rodzinny kapitał opiekuńczy to kolejny program inwestycji w rodzinę, wspierający rodziny i szyty na miarę potrzeb - przekonywała Maląg. - Przygotowując strategię demograficzną pytaliśmy młodych ludzi jakich warunków potrzebują, by zakładać rodziny i mieć dzieci - dodała. - Rodzinny kapitał opiekuńczy jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia opieki nad dziećmi do lat 3. Jest to 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia - przypomniała minister.