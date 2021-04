Rodzinny album, galeria obrazów w telewizorze? Czemu nie, to jest już możliwe

Według danych firmy Samsung już ponad 70% nowych telewizorów podłączanych jest do sieci i korzystanie z takich serwisów jak HBO GO czy Netflixs stało się normą. Ale to nie wszystko, co nam dziś oferują telewizory. Najlepszym przykładem ich możliwości jest Samsung The Frame.

Przez pandemię spędzamy dużo czasu w domu i odczuliśmy potrzebę zmian. Malujemy, remontujemy, zmieniamy meble, kupujemy sprzęt audio i telewizory a jedną z najczęstszych rozrywek, z których korzystamy stało się to, co można zobaczyć na ekranie telewizora. Telewizora, który coraz częściej podłączamy do Internetu.

The Frame daje się dopasować do wystroju wnętrza. Wymienne ramki na magnes dopasują go do każdego koloru ściany. Możemy go powiesić na ścianie, postawić na komodzie, a regulowane nóżki dopasują do wymiarów soundbara. Z kolei Stojak Studio ( taka nowoczesna sztaluga) pozwala wyeksponować telewizor w dowolnym miejscu, aby stał się centralnym elementem wystroju.

The Frame łączy piękną oprawę i sztukę. Przełączając na Tryb Sztuka ekran staje się cyfrowym płótnem, na którym podziwiamy obrazy, które dostępne są w internetowym sklepie z dziełami sztuki – Samsung Art Store. Powstał on z myślą o tym telewizorze. Do wyboru 1400 obrazów, zdjęć i grafik, pochodzących z kolekcji światowych galerii i muzeów. The Frame dostarczy niesamowitych wrażeń podczas oglądania, łącząc wysokiej jakości obraz i dźwięk. O część wizualną dba-ją technologie, które Samsung wykorzystuje też w serii telewizorów QLED.

Nowością jest też The Terrace, pierwszy telewizor przeznaczony do oglądania na zewnątrz. Oferuje on wysokiej jakości obraz, dźwięk i inteligentne funkcje, dotychczas zarezerwowane tylko do pomieszczeń. Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych( deszcz, kurz, wilgoć) czy owady i wyposażono go w powłokę antyrefleksyjną, która zapobiega odbiciom światła. Dzięki czemu filmowej rozrywki można doświadczać także w ciągu dnia.