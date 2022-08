Rodzinna atmosfera, bez świątecznego cudu. Legia wygrywa z Zagłębiem 3:2

Na nie wcześniej wyjechać mogli Marko Vesović oraz Artur Jędrzejczyk, którzy z powodu nadmiaru żółtych kartek nie udali się na południe kraju. W defensywie zagrała więc czwórka obrońców z „czwórkami” na plecach. Od lewej: „14” Adam Hlousek, „44” William Remy, „4” Mateusz Wieteska i „41” Paweł Stolarski. W czterech nie zdołali jednak powstrzymać Piotra Polczaka przed zdobyciem bramki. Obrońca Zagłębia już w 9. minucie wykorzystał błąd Francuza i z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki. Dla krytykowanego za postawę w linii obrony w poprzednich spotkaniach 32-latka to już drugi gol w aktualnym sezonie.

Pierwszy z nich na murawie pojawił się już w przerwie w miejsce Stolarskiego. To jednak nie on, a Remy wyrównał po dośrodkowaniu z rzutu wolnego autorstwa Andre Martinsa. Obrońca najlepiej odnalazł się w polu karnym Kudły. Remis nie utrzymywał się jednak długo, chwilę później na 2:1 po stałym fragmenie gry uderzył Zarko Udovicić. Najpierw asystował przy trafieniu Polczaka, teraz to jemu zapisano gola. Przed spoczęciem w siatce, futbolówka otarła się jeszcze o Carlitosa.

„Rodzinna atmosfera” widniało na wspólnej oprawie kibiców obydwu drużyn. Warszawianom nie było jednak do śmiechu. Wygrywając przynajmniej na chwilę wskoczyliby na fotel lidera, a na nieco ponad pół godziny przed ostatnim gwizdkiem przegrywali z Zagłębiem, które po raz ostatni trzy punkty zdobyło 20 października w meczu z Miedzią Legnica. Po drodze m.in. 1:4 z Jagiellonią i oczywiście 0:6 z poznańskim Lechem. Na sosnowiczan w tym meczu nie stawiał nikt, Wojskowi faworytem bukmacherów byli aż po zakończenie pierwszej połowy.

Minuty jednak mijały i niewiele wskazywało na to, że podopieczni Sa Pinto powstaną z kolan. Gra toczyła się głównie w środku pola, a poziom irytacji rósł. Stąd też kolejne faule, przerwy w grze i kartki. Pojawiły się jednak równie strzały na bramkę Kudły. Z dystansu próbowali Dominik Nagy czy Martins, a swoje szanse miał także Kulenović.

Sześć i pół minuty trwała przerwa spowodowana środkami pirotechnicznymi odpalanymi przez kibiców. Ten czas Sa Pinto wykorzystał na kolejne rady dla swoich zawodników. Nie poskutkowały, więc do boju w końcówce ruszył Niezgoda. Do wyrównania doprowadził jednak Hlousek, który dobił strzał po interwencji Kudły. Bramka na 3:2 to z kolei kunszt Kulenvicia. Dla Chorwata to drugi mecz z trafieniem z rzędu.

Tym golem dał Legii ważne trzy punkty i uratował przed blamażem na zakończenie 2018 roku. Teraz wraz z kolegami uda się na zasłużone urlopy w nadziei, że w sobotę Górnik urwie Lechii Gdańsk choć punkt.