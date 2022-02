Rodzina śmiertelnie postrzelonej operatorki pozywa Aleca Baldwina. Przedstawi w sądzie film

Rodzina operatorki Halyny Hutchins pozywa Aleca Baldwina za jej tragiczną śmierć na planie filmowym w październiku ubiegłego roku i jej obrona chce przedstawić w sądzie niecodzienny dowód.

To 10-minutowy film stworzony przez adwokatów. Przedstawia on animację 3D, która odtwarza śmiertelną strzelaninę podczas próby jednej ze scen kręconych w kościele. Na wygenerowanym komputerowo awatarze widzimy Baldwina, który bierze Colta od Davida Hallsa i następnie kieruje go w stronę Hutchins. Strzela.

Animacja pokazuje, że kula w komorze była prawdziwa, a nie „atrapa” z wywierconym w niej otworem. Pocisk trafia Hutchins, która chwyta się za klatkę piersiową i upada.

Baldwin tłumaczył się, że postrzelił operatorkę z pistoletu, w którym, jak go zapewniano, miały być ślepe naboje. Ujawniono, że wcześniej na planie westernu „Rust” w sposób niekontrolowany wypaliła broń używana na planie.