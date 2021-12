Rodzina 500 plus. Od nowego roku wnioski rozpatrzy ZUS. Zakład jest już przygotowany Hubert Rabiega

fot. pixabay

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do obsługi programu Rodzina 500 plus. Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia tylko w formie elektronicznej. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.