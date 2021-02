Rodzice uczniów cały czas negatywnie oceniają edukację zdalną. 89 procent uważa, że jest ona gorsza od nauki stacjonarnej

ROZMOWA Co trzeci uczeń przeżywa obecnie trudne emocje. Młodzi ludzie siedzą w domach i tracą motywację do wszystkiego. Wyjdą z pandemicznego dołka?

Nienawidzą swoich pokoi, ale nie chcą z nich wychodzić. Nie odpowiadają na pytania rodziców i nauczycieli, zasłaniają kamerki, nie są w stanie ubrać się i usiąść przed ekranem komputera do lekcji. To dzieci czasów pandemii. – Jako psycholog dziecięcy jestem mocno przerażona obecną sytuacją – mówi Joanna Węglarz, specjalistka psychologii klinicznej. – U starszych uczniów izolacja skutkuje brakiem motywacji i problemami emocjonalnymi. I tym, że coraz trudniej skłonić ich nie tylko do nauki, ale także do wychodzenia z domu i do codziennych aktywności. Jeśli im nie pomożemy, to kiedy dorosną, będą mieli trudności z podejmowaniem ról życiowych, zawodowych. Z dorosłością. Kiedy zostaną na poziomie bierności, mogą nie zdobyć wykształcenia i wegetować w domu.