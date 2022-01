Rodzice ruszyli po 12 tys. na dziecko. Minister Maląg: programy społeczne będą realizowane mimo trudności

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) jest nowym mechanizmem wsparcia polskich rodzin z małymi dziećmi. Jego zadaniem jest pomoc finansowa będąca wsparciem w wychowywaniu dzieci oraz ułatwienie podjęcia decyzji o posiadaniu kolejnego dziecka.

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. W 2022 roku ze świadczenia skorzysta ok. 615 tys. dzieci. Wysokość świadczenia to nawet 12 tys. zł. Jest ono wypłacane przez dwa lata w wysokości 500 zł miesięcznie, albo przez rok w wysokości 1000 zł miesięcznie. Środki przeznaczone na ten cel w 2022 roku to ok. 3,1 mld zł. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy należy składać drogą elektroniczną, a wsparcie wypłacane jest na konto podane przez rodzica.