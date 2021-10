Rodzaje odkurzaczy. Który z nich wybrać? Przegląd najlepszych modeli

Inne urządzenia do sprzątania

Ciekawą alternatywą dla odkurzaczy mogą być roboty sprzątające, które cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli nie przepadasz za bieganiem z odkurzaczem po całym mieszkaniu to jest to opcja idealna na Ciebie. Robot sprzątający wyposażony jest także w stację dokującą, gdzie ładowane jest urządzenie. To samojezdne urządzenie bez twojej pomocy sprząta i czyści większość zabrudzeń. Roboty automatyczne posiadają aktualnie wiele funkcjonalności, które ułatwiają sprzątanie. Może to być dodatkowe pycie podłóg czy różnorodne czujniki, które uchronią urządzenie od obijania się o meble czy spadnięcie ze schodów. Roboty sprzątające najczęściej sterowane są za pomocą smartfona i specjalnej aplikacji. W ten sposób można określić, kiedy urządzenie ma sprzątać mieszkanie czy dane pomieszczenie.