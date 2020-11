Rocznice ślubu: nazwy i symbolika. Jaki prezent na rocznicę ślubu? Inspiracje na niebanalne podarunki. Niezbędnik dla małżonków

Rocznica ślubu to wyjątkowy moment w małżeństwie, a zarazem świetna okazja do wspólnego świętowania. Szczególnie hucznie obchodzone są okrągłe jubileusze, takie jak Cynowe, Srebrne czy Złote Gody. Jak nazywają się poszczególne rocznice ślubu i jaki prezent na nie wybrać?

Rocznice ślubu - nazwy Rocznica ślubu to wspaniała okazja do świętowania swojej miłości. Niektórzy uważają, że małżeństwo jest niczym wino - im starsze, tym lepsze. Można pokusić się o stwierdzenie, że kolejne lata bycia razem cementują związek i sprawiają, że staje się on coraz dojrzalszy. Podobnej koncepcji zdają się odpowiadać nazwy poszczególnych rocznic.

Wiążą się one z różnego rodzaju materiałami, minerałami, surowcami i kruszcami. Pierwsze rocznice to materiały, które są kruche i delikatne, takie jak papier czy bawełna. Wraz z coraz dłuższym stażem małżeńskim materiały zmieniają się na trwalsze i szlachetniejsze. I tak, wychodząc od rocznicy papierowej, przez cynową, srebrną i złotą, dochodzimy do diamentowej, kamiennej i wreszcie... dębowej. Dla małżeństw pierwszą naprawdę poważną rocznicą, świadczącą o trwałości związku, są Cynowe Gody. Jest to określenie przypisane 10. rocznicy ślubu. Jakie są nazwy poszczególnych jubileuszy?

Rocznice ślubu od 1. do 15. obchodzone są co roku: Pierwsza rocznica ślubu - papierowa

Druga rocznica ślubu - bawełniana

Trzecia rocznica ślubu - skórzana

Czwarta rocznica ślubu – kwiatowa

Piąta rocznica ślubu - drewniana

Szósta rocznica ślubu – cukrowa

Siódma rocznica ślubu – wełniana

Ósma rocznica ślubu – spiżowa

Dziewiąta rocznica ślubu – gliniana

Dziesiąta rocznica ślubu – cynowa (Cynowe Gody)

Jedenasta rocznica ślubu - stalowa

Dwunasta rocznica ślubu – płócienna

Trzynasta rocznica ślubu - koronkowa

Czternasta rocznica ślubu – kości słoniowej

Piętnasta rocznica ślubu – kryształowa Piętnasta rocznica ślubu: KRYSZTAŁOWA



Symbolika:

Kryształ Górski jest kamieniem o najsilniejszym działaniu oczyszczającym, zarówno ciało, umysł, jak i pomieszczenia. Wasz związek jest szlachetny i pięknie brzmi - niczym toast wzniesiony kryształowymi kieliszkami.



Jaki prezent?

1. Para kryształowych kieliszków - w sam raz na domową kolację we dwoje.

2. Wybierzcie się na wycieczkę do Szklarskiej Poręby. To Mineralogiczna Stolica Polski!

3. Kupcie kryształowy wazon, w którym będziecie stale trzymać świeże kwiaty.

4. Jeśli lubicie gry dla dwóch osób, zainwestujcie w kryształowe szachy. Będą nie tylko ozdobą, ale i wspólną rozrywką ćwiczącą umysł.



iStock Pary ze stażem dłuższym niż 15 lat rocznice o konkretnej nazwie obchodzą co pięć lat:

Dwudziesta rocznica ślubu - porcelanowa

Dwudziesta piąta rocznica ślubu - srebrna (Srebrne Gody)

Trzydziesta rocznica ślubu - perłowa

Trzydziesta piąta rocznica ślubu - koralowa

Czterdziesta rocznica ślubu - rubinowa

Czterdziesta piąta rocznica ślubu - szafirowa

Pięćdziesiąta rocznica ślubu - złota (Złote Gody)

Pięćdziesiąta piąta rocznica ślubu - szmaragdowa (ew. platynowa)

Sześćdziesiąta rocznica ślubu - diamentowa Sześćdziesiąta rocznica ślubu: DIAMENTOWA



Symbolika:

Diament to najtwardszy znany minerał, a także jeden z najdroższych. Kamień symbolizuje pełnię oświecenia, mądrość, ale i czystości. Klejnot kojarzy się także z trwałością.



Jaki prezent?

1. Diamentowa biżuteria może być kosztownym wydatkiem, dlatego...

2. Zafundujcie sobie wspólny portret rysowany węglem. W końcu diament to czysty węgiel.

3. Zakupcie biżuterię z węgla. To piękny i dosyć nowoczesny pomysł.

4. Spędźcie wieczór przy kominku, rozmawiając o tym wszystkim, o czym nie rozmawiacie na co dzień.

5. Spędźcie wieczór pod rozgwieżdżonym niebem.



iStock Pary z rekordowo długim stażem małżeńskim, powyżej 60 lat, obchodzą rocznice o szczególnych nazwach:

Sześćdziesiąta piąta rocznica ślubu - żelazna

Siedemdziesiąta rocznica ślubu - kamienna

Siedemdziesiąta piąta rocznica ślubu - brylantowa

Osiemdziesiąta rocznica ślubu - dębowa Prezent na rocznicę ślubu Jaki prezent wybrać na rocznicę ślubu? Niektórzy uważają, że powinien on być związany z jej nazwą. W galerii znajdują się propozycje na każdą z rocznic od 1. do 60. Zainspiruj się naszymi nietypowymi propozycjami i dowiedz się, co symbolizują poszczególne nazwy rocznic.

