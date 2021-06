Robot pracujący na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trafiony kawałkiem kosmicznego śmiecia. Szkody są małe

Stało się to, co było nieuniknione - kawałek kosmicznego śmiecia, zbyt mały, by można go było wyśledzić, uderzył i uszkodził część Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a dokładnie ramię robota Canadarm2.

Urządzenie nadal działa, ale obiekt przebił koc termiczny i uszkodził znajdujący się pod nim wysięgnik. To przypomnienie, że problem śmieci kosmicznych na niskiej orbicie okołoziemskiej to tykająca bomba zegarowa.

Agencje kosmiczne na całym świecie są świadome problemu śmieci w przestrzeni okołoziemskiej. Ponad 23 tys. elementów jest śledzonych na niskiej orbicie, aby pomóc satelitom i ISS uniknąć kolizji - ale wszystkie są wielkości piłki nożnej lub nieco większe.