Robert Lewandowski zrobił dzieciakom z SOS Wioski Dziecięce wielką niespodziankę. Zobacz, co się wydarzyło [WIDEO]

Dla nich spotkanie z nim to wielka sprawa. Nasze dzieciaki bardzo wiele w życiu przeszły. Także ostatni rok dał nam wszystkim, a im przede wszystkim porządnie w kość. Znów zachwiało się odbudowane z trudem poczucie bezpieczeństwa. Zamknięcie i brak możliwości osobistego kontaktu z biologicznymi rodzinami również są dla dzieci bardzo trudne. Przed nami Święta Bożego Narodzenia, które zawsze dla dzieci w pieczy zastępczej to newralgiczny czas. Dobrze, że Robert mógł przynieść im trochę radości i wiary w siebie - dodaje.

Nadchodzące Święta dla wielu z nas mogą być inne niż wcześniej – część z nas być może spędzi je z dala od rodziny, w samotności. Dziś, lepiej niż kiedykolwiek możemy zrozumieć emocje maluchów odseparowanych od rodziny biologicznej. Dzieci, które trafiają pod opiekę Stowarzyszenia, to dzieci porzucone i osierocone, które w zastępczych rodzinach SOS odnajdują dom i poczucie bezpieczeństwa. Bardzo często dopiero w SOS Wiosce Dziecięcej po raz pierwszy obchodzą Święta: pierwszy raz ubierają choinkę, dostają prezenty, pierwszy raz siadają do wigilijnej kolacji. Pierwszy raz spędzają Święta w ciepłej rodzinnej atmosferze.

- Gdy dostałem propozycję od Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, żeby się połączyć z dzieciakami, było to dla mnie naturalne, żeby się zgodzić. W tym roku są to szczególne Święta dla wielu rodzin, wiele z nich spędzi je osobno. Tym bardziej nie mogę sobie nawet wyobrazić, co przeżywają dzieci, dla których to jest codzienność - powiedział Robert Lewandowski.