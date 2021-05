Robert Lewandowski walczy o rekord, Borussia o awans do Ligi Mistrzów

Widmo braku awansu do przyszłorocznej Ligi Mistrzów mają przed sobą piłkarze Borussi Dortmund. BVB goni w tabeli Eintracht Frankfurt, ale w sobotę o godz. 15.30. (Canal+Family) czeka ją niezwykle trudny mecz z RB Lipsk. W ostatnich kolejkach Łukasz Piszczek z kolegami odrobili jednak aż sześć punktów do pierwszej czwórki i brakuje im tylko jednego, by zrównać się z Orłami, więc na Signal Iduna Park zrobią wszystko żeby wygrać.

Wciąż pod znakiem zapytania stoi jednak występ Erlinga Haalanda, który w ostatnim czasie leczył kontuzję. Niemieckie media donoszą, że Norweg może znaleźć się w pierwszym składzie drużyny, ale może to się też wiązać z ryzykiem odnowienia kontuzji. Czy warto więc ryzykować?

Tego samego dnia w bój po pobicie rekordu Gerda Muellera pójdzie Robert Lewandowski. Polak potrzebuje pięciu trafień w trzech ostatnich meczach ligowych, a w najbliższej kolejce Bayern Monachium zagra z Borussią Mönchengladbach. Bez wątpienia nie jest to ulubiony rywal napastnika, który w Bundeslidze mierzył się z Kozłami w 17 spotkaniach i strzelił w nich pięć goli, w tym jeden dublet. A może to odpowiedni na ustrzelenie swojego pierwszego hat tricka? Lepszej okazji z pewnością nie będzie. Początek meczu o godz. 18.30, Eleven Sports 1.