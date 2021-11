Robert Lewandowski nie wygrał Złotej Piłki, choć tylko on na nią zasłużył. To już nawet nie jest „le cabaret”, to „le scandale”! [KOMENTARZ]

Werdykt jest tak niesprawiedliwy, że trudno nie odbierać tego - kolejnego już - afrontu wobec kapitana reprezentacji Polski jako personalnej niechęci redakcji i/lub elektorów „FF” do naszego rodaka. W ubiegłym roku, kiedy był bezdyskusyjnie najlepszym futbolistą świata – co potwierdziła nagroda FIFA – Francuzi złośliwie odwołali przecież plebiscyt.

Teraz, kiedy Messi co prawda wygrał Copa America, a Lewy nie triumfował w Euro, ale Polak zmiażdżył Argentyńczyka liczbami, w uprzywilejowanej roli postawili mimo wszystko piłkarza PSG. Nie bacząc nawet na to, że po letniej przeprowadzce do Paryża – przez cały okres objęty elekcją – Leo głównie kopał się w czoło…

Ktoś powie, że to tylko zabawa, a reguły – w założeniu w pełni demokratyczne, ale i takie które faworyzują od lat ugruntowane marki – są jednakowe dla wszystkich. A skoro najlepszym – najbardziej wypromowanym w skali globalnej (oczywiście oprócz Cristiano Ronaldo) piłkarzem minionej dekady (z okładem) był Messi, to nic dziwnego, że egzotyczni i leniwi elektorzy wskazali właśnie na Argentyńczyka. Nie siląc się nie tylko na analizę tegorocznych dokonań, ale nawet na obejrzenie wideo z Ligi Mistrzów, Bundesligi, o reprezentacji Polski nie wspominając… Tyle że w takiej sytuacji do zmiany są elektorzy i/lub formuła plebiscytu!