Robert Lewandowski na najwyższym budynku świata! Stylowa Anna Lewandowska na gali Globe Soccer Awards

Już obowiązuje ważna zmiana w PIT 2021. Część pracujących za granicą znów zapłaci podatek od dochodu podwójnie. Kto, kiedy [28.12.2020]

Od 1 stycznia 2021 r. Polacy pracujący w takich krajach, jak np. Belgia, USA, Dania czy Holandia, będą mogli skorzystać z ulgi abolicyjnej w wysokości 1 300 zł. Ma ona zastosowanie ona zastosowanie, jeśli podatek należny w obcym kraju był niższy niż wyliczony w Polsce. Do zmiany w takiej sytuacji różnica do dopłacenia w Polsce była umarzana, teraz umarzana będzie tylko w przypadku gdy ta różnica nie będzie wyższa niż 1 300 zł. Z wyliczeń resortu finansów wynika, że utrata ulgi abolicyjnej obejmie dwóch na trzech podatników uzyskujących dochody za granicą (obecnie korzysta z niej ok. 67 tys. osób), ale w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego.