Robert Lewandowski bawił się do białego rana po wygranej w Pucharze Niemiec

Dziennikarze "Bilda" zawsze są blisko gwiazd Bayernu Monachium. Nie inaczej było w sobotni wieczór, gdy piłkarze Hansiego Flicka świętowali zwycięstwo w finale Pucharu Niemiec. W sobotę Bayern ograł Bayer Leverkusen 4:2 i do mistrzostwa dołożył krajowy puchar.

Najpierw była część oficjalna (widoczna na materiale powyżej), po godzinie 23.00 przedstawiciele klubu i piłkarze zostali przetransportowani do hotelu Mariott. Bawarczycy dotarli tam dwoma autokarami, a puchar do środka wniósł Joshua Kimmich. W hotelu była kameralna impreza - piwo, szampan i puchar przechodzący z rąk do rąk. Nad imprezą czuwał również szef kuchni Alfons Schuhbeck, ale były też burgery i kiełbasa Uliego Hoenessa.