Robert Kubica: Trenuję, przygotowuję się do wyścigów, bo zdaję sobie sprawę, że powrót nie będzie łatwy

Konferencja z Robertem Kubicą, zorganizowana w Hali Sportowej przy ul. Żużlowej w Częstochowie, poprzedziła trzecią edycję „Świątecznego Grania z Kubą Błaszczykowskim”. Dochód z imprezy przekazywany jest na potrzeby podopiecznych Fundacji „Ludzki Gest”, która pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Spotkanie z Kubicą miało miejsce na 3 dni przed wygaśnięciem umowy o współpracę z Grupą Lotos. Od stycznia oficjalnie nowym sponsorem polskiego kierowcy będzie koncern PKN Orlen. Jak można się było spodziewać, podczas konferencji podsumowano ostatni rok, w którym Kubica był kierowcą testowym i rezerwowym zespołu Williams w Formule 1, ale przypomniano także okres współpracy w rajdach. – Przez ostanie 5 lat, z małymi przerwami, mogłem liczyć na wsparcie Grupy Lotos, która przez ten okres była nie tylko moim partnerem, ale także częścią mojego powrotu do sportów motorowych – mówił Kubica. – Na początku nie był to tor wyścigowy, a rajdowe trasy, co zresztą było efektem mojej decyzji. Ten właśnie okres pomógł mi nie tylko zebrać nowe, cenne doświadczenia, ale także pozwolił zrozumieć wiele rzeczy i finalnie, po latach ciężkiej pracy, doprowadził mnie z powrotem do Formuły 1. Chciałbym podkreślić, że partnerstwo z Grupą Lotos była ważnym elementem tego powrotu.