Robert Kubica: nie spałem praktycznie na Le Mans przez 40 godzin

Robert, czy masz pretensję do niedzielnej decyzji sędziów, o nałożeniu kary na team po twoim manewrze? Czy w ogóle termin: pretensja w twoim fachu jest na miejscu?

Wyścigi są wyścigami, więc nie mam żadnych pretensji. To był niefortunny moment, coś takiego zawsze może się zdarzyć na torze. Niefortunny dla mnie, ale niefortunny też dla auta, które jechało przede mną. Tym bardziej, że kilkanaście minut później wycofało się z wyścigu, ponieważ miało inną awarię. Szkoda oczywiście, że doszło do incydentu, ponieważ były to ułamki sekund, i nie miałem gdzie ucieka uciekać; nie było miejsca. Niefortunnie też uderzyłem w to auto - w momencie, kiedy skręcało. Gdyby się nie obróciło - na pewno kara byłaby dużo mniejsza lub w ogóle by jej nie było. Cóż, taka po prostu jest Monza.