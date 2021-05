Robert Kubica najlepszy w European Le Mans Series! WRT wygrywa po raz drugi z rzędu

8 kwietnia Robert Kubica zadebiutował nie tylko w barwach zespołu WRT, ale i w całym cyklu European Le Mans Series. Wówczas, podczas czterogodzinnego wyścigu w Barcelonie, Polak wsiadł do auta Oreca 07 Gibson jako ostatni i spędził w nim najmniej czasu z całej ekipy.

- Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będę miał tak łatwe zadanie. Mając taką przewagę, jedynym zadaniem staje się dowiezienie auta do mety i oszczędzanie go. Myślę, że najważniejsza robota została wykonana przed tym weekendem. Zespół pracował bardzo ciężko i mimo że cały projekt zaczął się bardzo późno to zaliczyliśmy udane testy i dobrze przygotowaliśmy się do tego wyścigu. Moim zadaniem było dowiezienie samochodu do mety i nie interesowało mnie ciśnięcie. Musiałem dbać o opony na wszelki wypadek gdyby doszło do neturalizacji i były jeszcze potrzebne. Udało nam się wygrać, gratulacje dla zespołu bo wszyscy pracowali na to bardzo ciężko. Vincent bardzo naciskał by ten projekt się udał. Dziękuję moim partnerom, którzy byli świetni przez cały czas- powiedział Robert Kubica.