Robert Korzeniowski: Igrzysk olimpijskich nie można się nauczyć w domu

Czym się różnią igrzyska olimpijskie w Tokio od tych olimpiad, w których Pan startował i wygrywał?

To, co jest najbardziej oczywiste na tych igrzyskach, to brak publiczności. Co prawda publiczność była na wyścigach kolarskich, które odbywały się w innym dystrykcie niż Tokio i prawdopodobnie publiczność będzie też w Sapporo, gdzie odbędzie się olimpijska rywalizacja w maratonie i chodzie sportowym. Ale to jest jednak ta główna różnica. Z informacji, które do mnie dochodzą widzę, że nie ma na olimpiadzie elementu spontaniczności, bratania się z innymi, spotykania na mieście, z fanami w parku olimpijskim. Tak czy inaczej igrzyska wcześniej traciły ów charakter otwartości ze względu na ataki terrorystyczne, jakie miały miejsce dawno temu czy to w Monachium, czy w Atlancie. Mimo wszystko potem jeszcze trochę tego luzu było. Teraz mam wrażenie, że igrzyska, które kojarzą się z zabawą, ze świętem, są mniej świąteczne i mniej zabawowe niż kiedykolwiek.