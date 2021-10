Robert Harris: To, co wydaje się być trwałe i solidne, jest skazane na rozpad. O tym są moje książki

Jest Pan bardziej pisarzem brytyjskim czy europejskim?

Jestem po prostu autorem. Nie dodaję do tego żadnego przymiotnika określającego moje pochodzenie. Piszę na własne konto.

W Pana książkach świat zawęża się do Europy. Właściwie nie wychodzi Pan poza nasz kontynent.

To prawda. Można powiedzieć, że jestem „produktem” swojego wieku, sposobu, w jaki mnie wychowano. Znam dzieje Europy, za to mam szczątkową wiedzę o historii innych kontynentów. Pisze się o tym, co inspiruje moją wyobraźnię - a ona jest stymulowana przez historię, politykę. I wolę szukać uniwersalnej prawdy o polityce, pisząc o antycznym Rzymie niż zajmować się współczesną polityką angielską, która jest bardzo nudna.

Może po prostu Pan zbyt szybko zrezygnował z tego tematu?

Ale przecież napisałem książkę o brytyjskiej polityce - „Duch” (na jej podstawie powstał film Romana Polańskiego „Autor widmo” - przyp. red.). Złamałem zresztą w ten sposób własną zasadę.