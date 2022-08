Robert Biedroń rusza w Polskę. W lutym ma ogłosić nazwę nowego ugrupowania

Jeszcze kilka miesięcy temu Robert Biedroń zapewniał, że zostaje w Słupsku i będzie ubiegał się o prezydencką reelekcję. Jak się jednak okazuje, nie mówił prawdy. We wtorek przyznał, że od miesięcy buduje partyjne struktury. - Założyłem ruch polityczny - zdradził.

- Spotykałem się z mieszkańcami naszego kraju. Dziś nadszedł czas, żeby powiedzieć, że najbliższe sześć miesięcy przeznaczę na to, żeby znów wyruszyć w Polskę i rozmawiać na temat tego, jakiej Polski chcemy, o jakiej Polsce marzymy. To ważny moment, w którym możemy zmienić politykę, w której jest zbyt dużo emocji, a zbyt mało konkretów - mówił w trakcie konferencji na stołecznym placu Konstytucji.

- Jestem tutaj, żeby podziękować tym wszystkim, którzy w różnych miejscowościach, w których się spotykaliśmy, mieli ogromną nadzieję na to, że polityka może być inna, przyjazna ludzi, bliżej mieszkańców naszych miast i miasteczek, że jest nadzieja w naszych sercach, że to na co się umówiliśmy po 1989 roku, to, na co się umówiliśmy w konstytucji RP, może być realizowane - podsumował.

Biedroń zaprezentuje program i nazwę ugrupowania dopiero w przyszłym roku w lutym. W połowie sierpnia „Gazeta Wyborcza” informowała, że projekt ma nosić nazwę „Kocham Polskę”. Biedroń zdementował wówczas te doniesienia.