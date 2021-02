Rita Ora wydała płytę "Bang". Na krążku seksownej gwiazdy występują także David Guetta, Gunna i KHEA. Projekt powstał przez internet

Prace nad EP-ką „Bang” odbyły się na Zoomie, a w produkcję włączyły się nazwiska z całego świata. Projekt ten jest więc definicją międzynarodowej współpracy.

Prace nad EP-ką „Bang” odbyły się na Zoomie, a w produkcję włączyły się nazwiska z całego świata. Projekt ten jest więc definicją międzynarodowej współpracy. Rita Ora:

Gdy rozpoczęliśmy prace nad tym projektem, chcieliśmy stworzyć prawdziwe więzy kreatywne z innymi artystami. Współpraca z Imanbekiem była bardzo ciekawa. Wszystkie nasze spotkania odbyły się na Zoomie. Dużo dyskutowaliśmy o muzyce. Musieliśmy też korzystać ze wsparcia tłumaczy, dlatego był to dla nas nowy sposób nagrywania. To niesamowite, jak technologia ułatwiła nam kreatywne połączenie. Muzyka naprawdę jest uniwersalnym językiem, a nasza EP-ka jest najlepszym dowodem na to, że proces kreatywny może eliminować wszystkie przeszkody, jakie stają nam na drodze. „Bang” to, zgodnie z tytułem, kolekcja rasowych bangerów - miks współczesnego popu, muzyki z lat 80. i 90. oraz house’owych brzmień, które wypełnia każdy parkiet. Wszystkie utwory zostały współtworzone przez Ritę Orę oraz Imanbeka.

Imanbek to pierwszy producent pochodzący z Europy Wschodniej, który trafił do Top 5 zestawienia Billboard Hot 100 (remiks „Roses” SAINt JHN). Do Rity Ory należy rekord największej liczby singli w Top 10 zestawienia najpopularniejszych singli w Wielkiej Brytanii - wokalistka ma ich na koncie aż 13. „Bang” EP – lista utworów: 1. Big (feat. Gunna) – Rita Ora, David Guetta, Imanbek

2. Bang Bang – Rita Ora, Imanbek

3. Mood (feat. Khea) – Rita Ora, Imanbek

4. The One – Rita Ora, Imanbek Wydawnictwo promują single „Big” ft. Gunna oraz „Bang Bang”. EP-kę „Bang” otwiera „Big” z nominowanym do Grammy Gunną. Autorami utworu, poza Ritą i Imanbekiem, są także Ed Sheeran i David Guetta.

David Guetta:

W końcu mogłem pracować z Ritą Orą! Tworzenie „Bang” było czystą przyjemnością. Imanbek to mistrz produkcji. Obecność Gunny w utworze sprawia, że wszystko tworzy świetną całość. Bardzo się cieszę, że zostałem uwzględniony w tym międzynarodowym przedsięwzięciu.

„Bang Bang” to euforyczny kawałek, w którym pojawia się kultowy sampel z „Axel F”, w latach 00. ponownie na szczytach list przebojów za sprawą słynnego projektu Crazy Frog. Współautorką utworu jest Gia Koka. W „Mood” gościnnie pojawia się argentyński raper KHEA. Całość domyka „The One” – wybuchowa mieszanka popu, trapu i house’u. To recepta na wspaniałą imprezę oraz poczucie wolności uchwycone w piosence. Spróbujcie przy tym nie zatańczyć! Imanbek:

Stworzyliśmy iście światowy projekt, do którego udało nam się zaangażować moich ulubionych artystów i producentów. To był świetny czas, w którym obudziliśmy w sobie nowe pokłady kreatywności. Projekt bardzo nas do siebie zbliżył, także osobiście, więc całość będę wspominał jako świetne doświadczenie.

Czy miłość to romantyzm czy biologiczna kalkulacja? #ZROZUM