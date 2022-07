Ringo Star wciąż czuje rock'n'rolla! W swoje urodziny życzył wszystkim "miłości i pokoju"

Początki perkusisty

Z ekipą Beatlesów poznał się w Hamburgu w 1960 roku, gdzie w trakcie występów kapeli zastąpił kilka razy ówczesnego perkusistę zespołu Pete’a Besta. Dwa lata później, gdy band Paula McCartneya i Johna Lennona postanowili zmienić perkusistę, wybór padł właśnie na niego.

Ringo Starr przez większość swojej kariery był traktowany jako muzyk, który nie dorasta talentem do frontmanów ekipy. Pojawiały się nawet plotki, że w studiu nagraniowym Beatlesi używali sekcji perkusyjnych autorstwa kogoś innego. Nie zmienia to faktu, że Starkey śpiewał wokale z grupą. Zazwyczaj była to jedna piosenka na albumie, m. in. „Yellow Submarine” (1966), „With a Little Help from My Friends” (1967) i ich cover „Act Naturally” (1965). Napisał i zaśpiewał utwory „Don’t Pass Me By” (1968) i „Octopus’s Garden” (1969).