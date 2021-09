Rezygnacja z miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w zamian za stworzenie europejskiej armii? Paryż odpowiada "The Daily Telegraph"

W artykule, który ukazał się w "The Daily Telegraph" napisano, że Francja miałaby być gotowa do oddania swojego miejsca w ONZ "do dyspozycji Unii Europejskiej" gdyby rządy państw członkowskich UE wyraziły chęć poparcia postulatu prezydenta Emmanuela Macrona na temat stworzenia wspólnej europejskiej armii.

Dziennikarze powoływali się m.in. na słowa włoskiego polityka Sandro Goziego, deputowanego reprezentującego Francję w Parlamencie Europejskim. Gozi skomentował jednak w mediach społecznościowych, że jego wypowiedzi "zostały całkowicie zniekształcone", a artykuł jest "skrajną manipulacją".