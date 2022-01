Rezolucja ws. zaprzeczania Holokaustowi jednogłośnie przyjęta przez ONZ. „Jej treść była współkształtowana przez polską dyplomację”

W przyjętym w czwartek dokumencie znalazły się poprawki zgłoszone przez Polskę. Jedna z nich dotyczyła tego, że według definicji IHRA do negacji Holokaustu oraz zniekształcanie prawdy o nim zaliczane są także próby rozmycia odpowiedzialności za utworzenie niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów śmierci poprzez obarczanie winą innych narodów. To szczególnie ważne w obliczu pojawiających się w mediach zagranicznych określeń „polskie obozy śmierci”.

Dzięki Polsce rezolucja zawiera również wzmianki o docenieniu roli ruchów oporu przeciwko nazistom oraz osób ratujących Żydów.

Podczas dzisiejszej sesji Zgromadzenia Ogólnego głos w tej sprawie zabrał ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski. – Przeciwdziałanie i zwalczanie negowania Holokaustu to kwestia o specjalnym znaczeniu dla Polski. Spośród milionów żydowskich ofiar zgładzonych wyniku realizacji zbrodniczej, antysemickiej ideologii niemieckiego nazizmu trzy miliony stanowili obywatele RP – mówił. Szczerski wskazywał, że obok narodu żydowskiego także my, Polacy, poczuwamy się do szczególnej misji kustosza pamięci o Holokauście. – Polacy stanęli do walki z niemiecką okupacją. Wielu naszych rodaków z narażaniem życia niosło ratunek mordowanym Żydom i jako pierwsi przekazywało światu prawdę o Zagładzie – przypominał polski ambasador przy ONZ.