Rezolucja PE ws. „praw osób LGBTIQ”. Kowalski: UE znajduje się w głębokim kryzysie

W rezolucji stwierdzono, że małżeństwa lub zarejestrowane związki partnerskie zawarte w jednym państwie członkowskim powinny być uznawane we wszystkich państwach członkowskich w jednolity sposób, a małżonkowie i partnerzy tej samej płci powinni być traktowani tak samo jak ich odpowiednicy przeciwnej płci. Rezolucję przyjęto 387 głosami do 161, przy 123 wstrzymujących się od głosu. Parlament Europejski podkreślił, że obywatele ci powinni mieć możliwość pełnego korzystania ze swoich praw, w tym prawa do swobodnego przemieszczania się, w całej UE. Wszyscy europosłowie PiS byli przeciwko.