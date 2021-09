Rezolucja PE. Sebastian Kaleta: Dlaczego akurat Polska jest stawiana pod ścianą?

Wezwanie jest fragmentem tekstu rezolucji pt. „Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce”. Została ona opracowana przez frakcje EPL, socjaldemokratów, liberałów, Zielonych i Lewicę w europarlamencie.

Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości pytany przez polskatimes.pl o tę sprawę zauważył, że przede wszystkim wniosek premiera Morawieckiego dotyczy kwestii kompetencji Unii Europejskiej w zakresie sądownictwa. - Czy UE takie kompetencje posiada, a jeśli nie posiada, a próbuje w tej sprawie wydawać jakieś rozstrzygnięcia wobec Polski? Co w sytuacji takiego sporu? A właśnie taki spór z Unią Europejską mamy – co przeważa? Czy rozstrzygnięcia organów unijnych, czyli traktaty unijne, czy polska konstytucja i również wyroki Trybunału Konstytucyjnego? – mówił wiceminister.

W ocenie Sebastiana Kalety „ta szopka polityczna, która ma miejsce w Parlamencie Europejskim i uczestniczy w niej polska opozycja jest kolejnym etapem próby stawiania Polski w szeregu państw, które mają tylko słuchać poleceń, które muszą być posłuszni poleceniom wbrew prawu. – Przecież wszystkie państwa członkowskie na papierze w prawie są równe. A skoro państwo niemieckie, rumuńskie, francuskie czy hiszpańskie mówi, że jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy inne organy UE przekraczają swoje kompetencje, to takie decyzje nie są dla ich państwa wiążące, to dlaczego Polska ma być stawiana pod ścianą? Nie słyszałem, żeby debatowano o tym, że w Niemczech politycy wybierają sędziów i jest to wielki problem. Wszyscy przyjmują, że jest to wspaniały system, a ostatnia opinia Komisji Europejskiej jest tego dowodem – zwrócił uwagę Sebastian Kaleta.