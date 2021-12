Reżim Łukaszenki pod ostrzałem sankcji. "Zaczynają być dotkliwe, ale…"

17 osób fizycznych oraz 11 koncernów, zaangażowanych w przemyt migrantów na granicę Białorusi i NATO - to podmioty objęte najnowszym pakietem sankcji nałożonych na Białoruś przez Unię Europejską. Zakładają one m. in. zamrożenie aktywów finansowych tych podmiotów oraz zakaz wjazdu na teren Wspólnoty. W ostatnich tygodniach media nieoficjalnie informowały, że sankcje obejmą około 30 osób i podmiotów gospodarczych, w tym białoruskie państwowe linie lotnicze Belavia.

To już piąty pakiet sankcji wymierzony w białoruski reżim przez Unię Europejską od jesieni ubiegłego roku - a zatem od czasu, gdy Aleksander Łukaszenka objął rządy w Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Dyktator nie został uznany za prawowitego przywódcę kraju przez większość państw zachodnich. Dotychczasowe sankcje uzasadniono m. in. represjami na białoruskiej opozycji, prześladowaniem obywateli, sfalsyfikowaniem wyników wyborów oraz porwaniem samolotu z Ramanem Pratasiewiczem. Łącznie restrykcje obejmują już około 160 osób oraz kilkanaście spółek wspierających władze w Mińsku oraz sztucznie wywołany kryzys na granicy z UE.