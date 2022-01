„Rewizor” w Dramatycznym - nie całkiem mój, ale do zadumy

„Rewizorem” Mikołaja Gogola, w reżyserii Rosjanina Jurija Murawickiego, dyrektor Tadeusz Słobodzianek zamknął 2021 rok w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Znam ludzi, którzy ogłaszają go arcydziełem. Ale część krytyków w ogóle go nie zauważa. Mimo wszelkich lewicowych deklaracji samego Słobodzianka walczącego o kolejną kadencję w konkursie, jego urobek wciąż nie pasuje do schematu „teatru modnego”.

Zarazem ubolewając nad tym, typowym dla słabnącego w pandemii recenzenckiego gwaru przemilczaniem, sam mam kłopot z jednoznaczną opinią. Jestem tak dalece więźniem dawniejszych polskich inscenizacji „Rewizora”, że coś się we mnie buntuje. Przypomnijmy, mało jest historii tak bardzo kanonicznych jak ta opowieść o człowieku wziętym przez małomiasteczkową sitwę za przysłanego przez centralę kontrolera.

Myślę zwłaszcza o telewizyjnej kanonicznej wersji Jerzego Gruzy – z Tadeuszem Łomnickim (Horodniczy) i Piotrem Fronczewskim (Chlestakow). Ale też jako dziecko oglądałem w Narodowym „Rewizora” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Mariusz Dmochowski był w niej Horodniczym, Wojciech Pszoniak – Chlestakowem. Premiera – 1973 rok, ja na pewno widziałem później. Obie wizje, rozedrgane, bezczelne, balansujące gdzieś między Gogolowską groteską, a bardziej realistyczną komedią, bawiące się ludzką naturą, siedzą mi wciąż na wyobraźni.