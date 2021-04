Rewelacyjny Marcin Maciejczak i jego singiel „Nie proszę o więcej”. Gościem artysty Luna. Piosenka znajdzie się na płycie Marcina [WIDEO]

Subtelny głos Marcina Maciejczaka i eteryczny wokal Luny to najpiękniejsze połączenie jakie możecie sobie wyobrazić. Razem przenoszą słuchacza do innej krainy, do odległego magicznego świata, w którym wszystko jest piękne i kolorowe. Gdzie panuje wieczna wiosna, trawy są bujne i zielone, ciepły wiatr rozwiewa wszystko co złe, a wokół unosi się delikatny zapach kwiatów. Wspaniała sceneria, która na myśl przywodzi stan pierwszego zakochania. Kolorowa bańka nie jest jednak wieczna. A może w ogóle nigdy jej nie było, a historia o której śpiewają Marcin i Luna nigdy się nie wydarzyła.