Reuters: Polska i Węgry rezygnują z weta ws. budżetu unijnego. Zgadzają się na propozycję Niemiec

Senatorowie KO ostrzegają PiS ws. budżetu unijnego: Za igranie interesem Polski będą surowe konsekwencje. Nawet do 10 lat więzienia

- PiS chce dalej tłamsić sądy, by zapewnić bezkarność swoim partyjnym funkcjonariuszom. Dlatego grozi zawetowaniem unijnego budżetu i nie chce go powiązać z zasadą praworządności – mówi senator Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. We wtorek podczas konferencji prasowej w Poznaniu wspólnie z sześcioma innymi senatorami wezwał PiS do nieblokowania unijnego Funduszu Odbudowy, który ma pomóc m.in. polskiej gospodarce dźwignąć się z pandemii koronawirusa.