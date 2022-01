Restrykcje zostaną zaostrzone? Rzecznik rządu nie pozostawia złudzeń

Jak przypomniał rzecznik rządu w środę o godz. 10 zaczyna się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego będą omówione bieżące dane epidemiczne i na tej podstawie podjęte decyzje, co do kształtu obostrzeń w najbliższym czasie.

Müller podkreślił, że "to co istotne i jest największym wyzwaniem to lepsza weryfikacja tych obostrzeń, które obowiązują". Rzecznik rządu wskazał też, jakimi kryteriami kieruje się rząd, rozważając wprowadzenie bardziej restrykcyjnych obostrzeń: - To kwestia możliwości pomocy tym, którzy zachorowali, czyli to, czy polskie szpitale są w stanie pomóc tym, którzy wymagają hospitalizacji, to najważniejszy wskaźnik - powiedział Müller.

- Okres zbliżających się ferii i miejsca, gdzie będzie więcej turystów, będą pod szczególną weryfikacją, bo tam najczęściej dochodzi do naruszania przepisów - podkreślił Müller.