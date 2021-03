Restauracje otwarte mimo obostrzeń. Lista: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice... Kto przystąpił do akcji #otwieraMY?

Bunt przedsiębiorców. Walka o przetrwanie czy łamanie prawa? "Jest legislacyjny chaos. Obywatele stracili zaufanie do państwa"

W województwie śląskim coraz częściej restauratorzy, właściciele burgerowni lub dyskotek decydują się na otwarcie swoich biznesów, mimo trwającej pandemii i obowiązującego ich branże lockdownu. Mówią, że to ich szansa na przetrwanie, bo pomocy ze strony państwa nie otrzymali. Jednak zdecydowana większość lokali gastronomicznych jest zamknięta i sprzedaje tylko na wynos. I choć właściciele tych restauracji dawno przestali liczyć na pomoc państwa, po prostu nie chcą łamać prawa i obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią. Czy mamy znów do czynienia z falandyzacją prawa i balansowaniem na jego granicy? - Obywatele, w tym przedsiębiorcy, stracili zaufanie do państwa. A jeśli nie mamy zaufania do państwa, nie będziemy szanować ustanawianego przez nie prawa – mówi dr hab. Michał Kaczmarczyk z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.