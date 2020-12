Resort zdrowia: Ponad 8,3 tysiąca nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło 411 osób. Przedstawiono projekt narodowego programu szczepień

- Naszym zadaniem jest dostarczeni szczepionek, które mają być bezpieczne, szczepienia mają być przeprowadzone w krótkim czasie, szczepionki muszą być darmowe i dobrowolne, musimy zorganizować cały proces tak, by był przyjazny dla obywatela- tłumaczył. - Tygodniowo możemy szczepić ok. 180 tys. osób- dodał.

- To jest dokument, który jest projektem i przekazujemy go do konsultacji - zaznacza. - Do soboty do godz. 10 będziemy zbierali wszystkie uwagi. 15 grudnia Rada Ministrów będzie mogła oficjalnie przyjąć dokument - mówił Dworczyk.