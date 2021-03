Resort zdrowia odpowiada na krytykę PO. Niedzielski: To rząd ZP zwiększył nakłady na służbę zdrowia

W ostatnim czasie padły również zarzuty, że rząd organizując przed świętami Bożego Narodzenia powrót samolotami z Wielkiej Brytanii do kraju, przez brak testowania przyjezdnych przyczynił się do rozprzestrzenienia w Polsce brytyjskiej odmiany koronawirusa.

- Widzieliśmy jak systematycznie rośnie udział wariantu brytyjskiego w Polsce. On w tej chwili dominuje i trzeba go uznać za główną przyczynę dynamicznego rozwoju pandemii – przyznał minister.

Dodał jednak, że wszyscy, którzy przyjeżdżali z Wielkiej Brytanii przed świętami mieli możliwość zgłosić się do sanepidu i wykonać badania. - Jeżeli popatrzymy na wszystkie kraje dookoła, to wszędzie tam wzrost udziału mutacji brytyjskiej jest odnotowywany – mówił.

Minister powiedział, że od stycznia tego roku należymy do tej grupy państw, która samodzielnie bada z jakim wirusem mamy do czynienia. - Nasze decyzje są zgodnie z decyzjami WHO. 20 grudnia WHO wezwało kraje UE do zaostrzenia kontroli z powodu pojawienia się w Wielkiej Brytanii nowego wariantu COVID19. 22 grudnia zostały zawieszone loty z Wielkiej Brytanii do Polski – tłumaczył.

Finansowanie walki z koronawirusem

Posłowie KO zarzucili obecnemu rządowi, że ten nie przeznacza na walkę z pandemią wystarczających środków. - To rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził rozwiązania, które gwarantują wzrost nakładów na ochronę zdrowia – mówił Niedzielski. - W tej chwili nakłady są powyżej 5,5 proc. PKB, a w roku 2014 wynosiły 4,5 proc. PKB. Ten jeden procent, który przyrósł, to jest realne działanie – dodał.