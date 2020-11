Resort rodziny zapowiada powstanie ponad 6 tys. nowych żłobków

Zaznaczyła, że mimo okresu pandemii rząd realizuje wszystkie programy prorodzinne. - Szczególnie dzisiaj nabrały one nowego znaczenia. Dotyczy to przede wszystkim programu „Rodzina 500 Plus”. Wsparciem z programu obejmujemy 6,5 mln dzieci - mówiła Maląg. - Oprócz bezpośredniego wsparcia rodzin, ważne jest, by tworzyć pakiet usług. Temu m.in. służy program „Maluch Plus”. To dzięki niemu powstaje w Polsce coraz więcej miejsc opieki dla najmłodszych dzieci – dodała.