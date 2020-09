Reprezentant Polski zmienia klub! Dobra wiadomość dla selekcjonera?

Arkadiusz Reca został wypożyczony z Atalanty Bergamo do FC Crotone. Beniaminek Serie A zagwarantował sobie usługi lewego obrońcy na najbliższy rok, ale w kontrakcie zawarto ewentualną. klauzulę wykupu. W ubiegłym sezonie Reca reprezentował barwy SPAL, gdzie odnalazł się dobrze, ale nie na tyle, by zapewnić sobie walkę o skład drużyny z Bergamo. Kolejne wypożyczenie to dobra wiadomość dla Jerzego Brzęczka i reprezentacji Polski, ponieważ w Crotone Polak będzie prawdopodobnie pierwszym wyborem trenera.

