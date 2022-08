Reprezentacja U-20: powołania na mecze z Włochami i Szwajcarią

Ten obóz to kolejny etap przygotowań do najważniejszego w tej kategorii wiekowej turnieju. Polska jako gospodarz nie musi się do niego kwalifikować, lecz przed własną publicznością chce osiągnąć jak najlepszy rezultat. W zaplanowanych na końcówkę maja oraz pierwszą połowę czerwca finałach oprócz Biało-Czerwonych weźmie udział 23 drużyn. Aby zmierzyć się m.in. z Polakami na stadionach w Gdyni, Bydgoszczy, Łodzi, Lublinie oraz Tychach muszą wygrać kontynentalne kwalifikacje.

Do naszego kraju przyjadą więc najlepsi. Najlepszych do swojej kadry musi wybrać także Jacek Magiera. Selekcjoner nie zaskoczył wrześniowymi powołaniami. Z Anglii do kraju przyjedzie Marcin Bułka, który trenował z pierwszą drużyną Chelsea, natomiast aż czterech pośród wybrańców byłego szkoleniowca Legii na co dzień mieszka w Niemczech. Jakub Bednarczyk, David Kopacz, Marco Drawz oraz Dominik Steczyk na razie występują jedynie w juniorskich drużynach swoich walczących w Bundeslidze klubów.

W Lotto Ekstraklasie z kolei coraz częściej można oglądać Adama Chrzanowskiego. Za sobą ma już dwa występy oraz jedną bramkę. Gola zdobył w piątkowym meczu z Pogonią Szczecin, w którym zagrali także inni reprezentanci U-20: Sebastian Walukiewicz oraz Adrian Benedyczak. Mimo młodego wieku obaj mają silną pozycję w ekipie Portowców. Nie od dzisiaj wiadomo, że młodzieżą stoi także Górnik Zabrze. W kadrze zobaczymy dwóch pośród podopiecznych Marcina Brosza: Kacpra Michalskiego oraz Adriana Gryszkiewicza. Michał Probierz z kolei będzie musiał poradzić sobie bez Sebastiana Strózika. Po meczu z Legią Warszawa napastnik uda się do Uniejowa.