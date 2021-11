Reprezentacja Polski zbierze się w Katalonii jutro. Dlatego, żeby przed meczem z Andorą uniknąć męczącej podróży Adam Godlewski

Selekcjoner Paulo Sousa nie ma szczęścia do wizyt na meczach polskich zespołów. Najważniejsze jednak, żeby miał pojęcie o formie i postępach kadrowiczów... fot. polska press

Listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami kwalifikacji mistrzostw świata z Andorą i Węgrami nie odbędzie się tym razem w Double Tree by Hilton w warszawskim Wawrze, tylko w katalońskim hotelu Camiral Girona. I - bynajmniej, jak przekonuje menedżer reprezentacji Polski, Jakub Kwiatkowski - nie jest to fanaberia Paulo Sousy. Początek przygotowań piłkarzy zaplanowano na jutro, ale pierwsze transporty ze sprzętem ruszyły do Katalonii już w miniony czwartek.