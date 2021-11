Reprezentacja Polski przed Andorą. Czy zagraniczne zgrupowanie to optymalne rozwiązanie, a Lewandowski powinien zagrać ze słabeuszem?

- Każde zgrupowanie, obojętnie gdzie zostanie przeprowadzone, które zakończy się dwiema wygranymi reprezentacji Polski, zostanie odebrane jako zorganizowane we właściwym miejscu. A przecież nikt nie bierze pod uwagę, że Biało-Czerwoni mogliby zostawić punkty w Andorze. Przy całym szacunku dla gospodarzy, ale dopiero od 3:0 uznamy, iż to przyzwoity wynik - uważa Andrzej Grajewski, były właściciel Widzewa Łódź i prezes Lecha Poznań, a także organizator bokserskich walk Dariusza "Tigera" Michalczewskiego.

Zgrupowanie powinno być podporządkowane meczowi z Węgrami

Grajewski dodaje: - Wydaje mi się jednak, że wszystko tym razem powinno być podporządkowane meczowi z Węgrami, który w perspektywie baraży o MŚ i budowania pewności siebie u naszych piłkarzy najlepiej byłoby pokonać. I to efektownie! A na Stadionie Narodowym skala trudności będzie znacznie wyższa niż w Andorze. Pytanie zatem, czy nasi piłkarze zdołają się zaaklimatyzować do warunków pogodowych panujących w kraju w połowie listopada? Po powrocie z Girony będą mieli na to dwa dni.