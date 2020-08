Repolonizacja mediów. W obozie władzy powstają dwa projekty ustaw. Planowane zmiany krytykuje ambasador USA Georgette Mosbacher

Jak czytamy w "Gazecie Wyborczej" jeden powstaje w Ministerstwie Kultury i zwany jest projektem Glińskiego. Projekt jest wzorowany na rozwiązaniach francuskich i niemieckich (byłby to argument w przypadku sprzeciwu ze strony UE) i dotyczy tylko nowych transakcji na rynku. To rozwiązanie popierane przez premier Mateusza Morawieckiego.

Drugi projekt szykuje Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. To opcja atomowa, ponieważ przepisy zmusiłyby niektóre koncerny do odsprzedaży części biznesu. To wywołałoby międzynarodowy opór, choćby ze strony USA, ponieważ amerykanie są właścicielami choćby TVN-u czy częściowo Ringier Axel Springer (m.in. "Fakt", Onet.pl).

W sobotę do dyskusji dot. mediów (po raz kolejny) włączyła się ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. "Pluralizm w polskich mediach już istnieje. Przymusowe rozdrobnienie mediów ograniczy wolność słowa, ponieważ przetrwają tylko państwowe i małe media. Polskie społeczeństwo nie skorzystałoby na mniejszej liczbie różnorodnych głosów. Zmuszanie firm medialnych do sprzedaży akcji zmusi inwestorów do szukania innych rynków. To nie jest dobry klimat inwestycyjny - to cenzura. Przyciąganie inwestycji zagranicznych i silna gospodarka wymaga przewidywalności. Długoterminowe licencje = długoterminowa inwestycja, w każdym biznesie, w tym w biznesie mediowym" - napisała na Twitterze.

O dwóch scenariuszach przeprowadzenia zmian mówi posłanka PiS, członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka, w przeszłości dziennikarka. - W partii wciąż toczy się wewnętrzna dyskusja. Zwolennicy radykalnych rozwiązań – ja do nich należę – uważają, że dekoncentrację należy przeprowadzić tak, by tę skrajną nierównowagę na rynku medialnym skorygować w krótkim czasie. Ale są też głosy, by proces przeprowadzić bardzo spokojnie, stopniowo, wprowadzać rozwiązania, które dopiero po jakimś czasie, w perspektywie kilku lat przyniosą zmianę na rynku medialnym. A są i tacy, którzy po cichu opowiadają dziennikarzom, że w ogóle nie da się tego zrobić, że to tylko takie deklaracje. Poczekajmy do jesieni, mam nadzieję, że wtedy będzie gotowy projekt - przyznała w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".