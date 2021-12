Reparacje wojenne od Niemiec. Paweł Jabłoński zapowiada: Będziemy tę sprawę kontynuować Lidia Lemaniak

MSZ, Paweł Jabłoński Sylwia Dabrowa

– My będziemy tę sprawę kontynuować. Nie zgadzamy się na uznanie, że sprawa została zakończona czy rozwiązana. Nie została. Do dziś mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to np. państwa afrykańskie uzyskują dopiero teraz, po ponad stu latach odszkodowania za czasy kolonializmu. Jeżeli będziemy konsekwentni, to tę kwestię uda się rozwiązać – mówi o reparacjach wojennych od Niemiec, wiceminister spraw zagranicznych, Paweł Jabłoński.