Reparacje wojenne. Arkadiusz Mularczyk deklaruje: Negocjacje jeszcze w tej kadencji Sejmu

"Die Welt" twierdzi że Polska gra nienawiścią wobec Niemców, a jako przykład podaje plakaty wzywające do zapłaty Polsce reparacji za szkody poniesione podczas II wojny światowej, a także słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że mamy do czynienia z budową IV Rzeszy. O artykuł w niemieckiej gazecie był pytany w Jedynce Polskiego Radia poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

- W Polsce mamy prawo do pewnej wrażliwości oceny naszej relacji polsko-niemieckich, widzimy, że strona niemiecka w sposób bardzo ostry poczyna sobie z wrażliwością polską - ocenił.

- Jeśli chodzi o problematykę II wojny światowej, to wiemy, że do dziś sprawy nie zostały uregulowane, że obywatele Polski, jak również państwo polskie, nie otrzymali zadośćuczynienia od Niemiec za II wojnę światową - podkreślał.

- Obywatele polscy mają prawo być oburzeni obłudną postawą Niemiec, niemieckich polityków, którzy uważają, że słowa "przepraszam", "prosimy o wybaczenie", wystarczą, żeby tę problematykę uregulować. To nie jest prawdą - zaznaczył. - Polska i Polacy mają prawo do sprawiedliwości, a nie tylko do słów o wybaczeniu - dodawał.