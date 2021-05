Relacja ze spotkania klubowego „Electromobility in Smart City”

Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w tym roku w formie online

Największa plenerowa impreza naukowa w Europie w tym roku przeniesie się do Internetu. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w wersji ONLINE odbędzie się w dniach 8-15 maja 2021 roku i będzie wydarzeniem pełnym fascynujących spotkań z ekspertami, naukowych pokazów oraz warsztatów online. Organizatorzy zapraszają do wirtualnej przygody ze światem nauki i zachęcają do wspólnego eksperymentowania. 24. edycja odbędzie się pod hasłem „Klimat i my”.