Relacja z XII edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

Wydarzenie zainaugurowało wystąpienie Jana Stylińskiego, Prezesa Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, który omówił kwestie związane z budownictwem w skali światowej. Prezes w swoim wystąpieniu wskazał, że mimo dynamiki zmian polskiego sektora, pozostaje jeszcze dużo do osiągnięcia, a przed branżą stoi wiele wyzwań. Podejście do budownictwa wymaga skierowania na rezultaty, a w drugiej kolejności należy zadbać o sam produkt. Mówca nawoływał do podjęcia nowatorskich inicjatyw, które nastawione są na cel.

Po wystąpieniu rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny pt. „Prawo Zamówień Publicznych”, który moderowała Agnieszka Chwiałkowska, Partner współzarządzający praktyką zamówień publicznych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W dyskusji udział wzięli: Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego, Budimex SA, Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Jan Styliński, Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Bartosz Tokarski, Lider Praktyki Technicznej, EIB SA, Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu, STRABAG oraz Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Eksperci poddali po dyskusję nowelizację prawa zamówień publicznych, komentując jednocześnie kondycję polskiego budownictwa. Wskazano potrzebę usystematyzowania procesu zamawiania oraz położenia większego nacisku na procedury negocjacyjne. Mówcy zgodnie stwierdzili, że kluczowa w całym procesie jest współpraca oraz wypracowanie porozumienia pomiędzy interesami zamawiających a wykonawców.