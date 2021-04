Relacja z wyników prac podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej. Film wyemitowała TVP1. "Na tragedię złożył się szereg świadomych działań"

- Podkomisja nie ma wątpliwości, że na tragedię złożył się szereg świadomych działań, zarówno w obszarze remontu samolotu Tu-154M, sposób przygotowania oficjalnej delegacji rządowej do Katynia, świadomego fałszywego sprowadzania samolotu do lądowania 1 tys. m przed lotniskiem przez rosyjskich kontrolerów, jak i awarii oraz eksplozji- podano w filmie. W wyniku tych zdarzeń miało dojść do katastrofy.

"Doszło do wybuchu"

Jak wynika z materiału, do tragedii miało dojść nawet 100 m przed miejscem, w którym rosła brzoza. Ma to potwierdzać analiza przebiegu wydarzeń przeprowadzona przez podkomisję w oparciu o zapisy urządzeń, których nie da się sfałszować.

W dalszej części filmu wyjaśniono co doprowadziło do zniszczenia skrzydła w TU154M. Mianowicie miało dojść do wybuchu, która spowodowała utratę siły nośnej. Ponadto jak wynika z materiału, na odciętych miejscach skrzydła widoczne były "charakterystyczne loki powybuchowe". Zdaniem podkomisji, następnie doszło do drugiego wybuchu w centropłacie w pobliżu salonki generalskiej.