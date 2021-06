Relacja z IX edycji Executive Innovation Forum

Kolejnym Gościem przemawiającym podczas konferencji był Profesor Witold Orłowski, ekonomista i wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W swoim wystąpieniu pt. „Economic Outlook 2021” omówił najważniejsze kwestie gospodarcze kraju. Profesor zwracając uwagę na zmienność kondycji państwa, zauważył, że mimo zażegnania jednych kłopotów i teoretycznego powrotu do stanu sprzed pandemii, czekają na nas kolejne problemy - rosnąca inflacja, czy też problemy ze znalezieniem pracowników. Ekonomista ostrzegł również przed zbyt dużą pewnością i przekonaniem o zakończeniu pandemii, nawołując do obserwacji rozwoju sytuacji. Według Profesora należy przede wszystkim pamiętać o wyzwaniach związanych z czwartą rewolucją przemysłową i nadchodzących zmianach.

Po pierwszej dyskusji panelowej Dariusz Kwieciński, Prezes Zarządu, Fujitsu Poland poprowadził case study pt. „Transformacja cyfrowa to nie transformacja IT”, w którym przekonywał słuchaczy, że nie należy traktować transformacji jako zmian w technologii. Podkreślając rolę rozwiązań technologicznych, wskazał jednak, że nie należą one do elementu wiodącego w całym procesie. Najważniejszy jest rozwój biznesu i to wzrost decyduje o udanej transformacji. Rekomendacją wynikającą z wystąpienia jest otwartość i gotowość do współpracy z osobami z zewnątrz – jest to sposób na uniknięcie porażki i zaskoczeń. Prezes omówił również stosowanie chmury hybrydowej, podkreślając, że nie ma ona uniwersalnego zastosowania i zależna jest od charakteru i kultury firmy.