Rektor WUM nie ustąpi ze stanowiska. "Naciski ministra zdrowia godzą w reputację uczelni i są zamachem na niezależność". Minister odpowiada

Co więcej podkreślił, że nigdy nie mijał się on z prawdą w swoich wypowiedziach.

We wtorkowym oświadczeniu rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przekazał, że nie zamierza ustępować ze swojego stanowiska, mimo że minister zdrowia Adam Niedzielski o to apelował.

Rektor jako przykład manipulacji podał słowa ministra Niedzielskiego na konferencji prasowej w dniu 11.01.2021 roku, kiedy to szef resortu zdrowia podał nieprawdziwą tezę, „jakoby w dniach 28–31 grudnia 2020 r. akcję szczepień prowadziło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK), podczas gdy podmiot ten we wskazanym okresie nie posiadał żadnego zlecenia z NFZ, nie otrzymał jakiejkolwiek szczepionki i wobec tego nie zaszczepił żadnego pacjenta.”

Nie pierwszy raz

„Od początku kadencji minister zdrowia Adam Niedzielski nieprzychylnie reaguje na podejmowane przeze mnie inicjatywy” – pisze w oświadczeniu Gaciong

Podkreślił on także, że powodem do negatywnego nastawienia ministra jest przyjęcie przeze rektora zaproszenia od przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia, by dołączyć do ponadpartyjnego Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP X kadencji.

„Odnoszę wrażenie, że moja dymisja zadośćuczyniłaby oczekiwaniom tych, którzy próbują mnie zdyskredytować. Wśród nich znajduje się nie tylko minister zdrowia Adam Niedzielski, lecz także osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości, które miały miejsce na uczelni w ostatnich latach. Obejmując funkcję Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 1.09.2020 roku” – podkreślił rektor WUM.