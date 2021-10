Rekorodowa sprzedaż mieszkań za gotówkę. Ekspert: Tu zarobisz nawet kilkadziesiąt razy więcej niż na lokacie

- Pierwsze półrocze bieżącego roku było dla deweloperów bardzo udane. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni i Łodzi sprzedali oni mieszkania warte łącznie prawie 20 miliardów złotych. Z tego prawie 11 miliardów pochodziło od rodaków, którzy kupili nowe mieszkania bez pomocy kredytu hipotecznego – jedynie za gotówkę. To najwyższy wynik w historii- zauważa w przesłanym komentarzu Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Zdaniem eksperta, jednym z powodów tak wysokich wyników jest niskie oprocentowanie bankowych depozytów. Jak tłumaczy, powoduje to, że więcej osób jest skłonnych do inwestowania w nieruchomości. - Na ich wynajmie można zarobić nawet kilkadziesiąt razy więcej niż na lokacie. Do tego historia pokazuje, że mieszkania potrafią uchronić kapitał przed destrukcyjnym działaniem inflacji. To między innymi dlatego nieruchomości postrzegane są jako bezpieczna przystań dla kapitału- wylicza.